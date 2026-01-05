Newsletter
Dienstag, Januar 6, 2026
-1.5 C
London
Politik & Wirtschaft
Hakverdi mahnt “konstruktive Diskussion” über Grönland an

Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, Metin Hakverdi (SPD), hat in der Debatte um US-Annexionspläne zu Grönland einen “konstruktiven” Dialog mit den USA angemahnt.

Metin Hakverdi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir sollten eine konstruktive Diskussion unter Verbündeten führen”, sagte Hakverdi der “Rheinischen Post” (Dienstag). “Grönland gehört zu Dänemark, da gibt es überhaupt keinen Zweifel”, fügte er hinzu.

“Präsident Trump weist zwar zurecht darauf hin, dass wir zunehmende Aktivitäten von Russland und China in der Arktis sehen. Darüber sprechen wir weiter mit den USA, besonders im Rahmen der Nato. Es gibt aber keinen Grund, die territoriale Integrität von Dänemark in Zweifel zu ziehen”, sagte Hakverdi.

Neueste Artikel