Nach rund drei Wochen Bauzeit ist am Moritzplatz der erste Meilenstein geschafft. Alle Gleise und Weichen sind verlegt.

An manchen Stellen wird noch verschweißt, während parallel an anderer Stelle nach dem Betonieren bereits mit den Pflasterarbeiten begonnen werden kann. Insgesamt werden bis zum Ende des Gleisbaus am 12. September sechs Weichen über drei Kreuzungen und 150 Meter Gleis verbaut sein. Damit zum Schulbeginn die Straßenbahnen wieder fahren können, ist der Zeitplan eng getaktet. Daher wird auf der Baustelle im Zweischichtbetrieb von 6 bis 21 Uhr gearbeitet.

Die Erneuerung der Gleise war notwendig, weil die Schienen nach 18 Jahren hoher Belastung am Ende ihrer Lebensdauer sind. In diesem Zuge wird auch das Kopfsteinpflaster gegen geschnittenes Pflaster ausgetauscht. Das macht nicht nur das Begehen, sondern insbesondere das Befahren mit Fahrrädern, Rollstühlen oder Kinderwagen deutlich einfacher. Alle Geschäfte und die Gastronomie sind erreichbar und geöffnet. Auch die Außengastronomie kann genutzt werden.

Für die Bauarbeiten nutzen Stadt und Stadtwerke Augsburg die fahrgastärmere Zeit der Sommerferien ohne Schülerverkehr. Der Zugang zu den Gebäuden und Geschäften sowie zur Gastronomie ist immer möglich. In Abhängigkeit vom Bauablauf werden Zeitfenster für Lieferverkehre gewährleistet.

Mit Schulbeginn ab dem 13. September fahren die Straßenbahnen der Linien 1 und 2, die aktuell durch die Buslinien B1 und B2 ersetzt werden wieder wie gewohnt. Die Arbeiten am Pflaster werden dann noch bis voraussichtlich 9. Oktober fortgeführt. Ab 10. Oktober fahren auch die Buslinien 22, 32 und die Nachbuslinien 90, 91 und 94 wieder über den Moritzplatz.

Neues Pflaster für mehr Komfort

Die Gleis- und Weichenerneuerung am Moritzplatz nutzt die Stadt Augsburg auch dafür das Granitgroßpflaster durch ein geschnittenes Granitgroßpflaster zu ersetzten. Damit werden die Wege für Fußgänger und Radfahrer komfortabler. Die Fahrbahnrandstreifen zwischen Gehweg und Straßenbahnschienen werden im Kreuzungsbereich auch soweit als möglich verbreitert. Außerdem wird die vorhandene Fahrradabstellanlage in der Maximilianstraße auf Höhe der Moritzkirche modernisiert und mit Fahrradanlehnbügel versehen.