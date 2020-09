Halte Abstand, auch im Straßenverkehr! Schwerpunktwoche Verkehrssicherheit der Polizei Nordschwaben heute gestartet

Heute startete die Schwerpunktwoche Verkehrssicherheit.

Im Fokus dieser Woche stehen vor allem die Hauptunfallursachen. Während gestern Hintergrundinformationen hinsichtlich Ablenkung im Straßenverkehr veröffentlicht wurden, möchten wir heute auf einen weiteren Schwerpunkt dieser Woche eingehen:

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord war ungenügender Sicherheitsabstand im Jahr 2019 die Hauptunfallursache Nummer 1.

57% aller Verkehrsunfälle geschahen aufgrund zu geringen Abstands und hatten teilweise schwerwiegende Folgen: bei ca. 9.600 Unfällen wurden im letzten Jahr 1.143 Verkehrsteilnehmer verletzt, zwei Menschen kamen ums Leben. Insbesondere in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit steigen bei zu geringem Abstand das Unfallrisiko und die Gefahr von schweren Unfallfolgen deutlich an. Im Jahr 2019 lassen sich etwa ein Drittel aller Verkehrsunfälle auf zu geringen Sicherheitsabstand bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit zurückführen. Aus diesem Grund überprüft die Polizei täglich die Einhaltung der Sicherheitsabstände auf unseren nordschwäbischen Straßen. Dabei wurden 2019 in mehr als 8.200 Fällen ungenügender Abstand festgestellt. Knapp jeder sechste Verstoß hatte zudem ein Fahrverbot von mindestens einem Monat zur Folge. Am morgigen Dienstag werden im Zuge der Schwerpunktwoche beispielsweise auf der Autobahn Kontrollen mit dem Schwerpunkt Abstand durchgeführt.