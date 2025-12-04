Hamburg will Beobachtung von AfD-Jugend durch Verfassungsschutz

Der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD) fordert die Beobachtung der neuen AfD-Jugendorganisation durch den Verfassungsschutz.

AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir haben allen Anlass, die neue Jugendorganisation intensiv im Auge zu behalten”, sagte Grote dem “Handelsblatt” (Freitagausgabe). “Die personelle Einbindung von weiten Teilen des rechtsextremen Vorfelds macht die `Generation Deutschland` vom ersten Tag ihrer Gründung an zu einem Fall für den Verfassungsschutz.”

Die Organisation, die sich am Wochenende in Gießen gegründet hat, verfolge “als kämpferische Kaderorganisation der AfD das Ziel, der Partei den Weg an die Macht zu ebnen”, sagte Grote weiter. Durch die unmittelbare Anbindung an die Mutterpartei werde die Entwicklung der Parteijugend “natürlich auch voll auf die fortlaufende Bewertung der AfD durchschlagen”.