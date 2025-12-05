Hammerangriff in Nürnberg: 52-Jähriger wegen versuchten Mordes verhaftet, Zeugen gesucht

Ein 52-jähriger Mann hat am Donnerstagabend, dem 4. Dezember 2025, in der Südstadt von Nürnberg einen 37-Jährigen mit einem Hammer angegriffen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftantrag wegen versuchten Mordes gestellt, und die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Polizeieinsatz in der Frankenstraße

Gegen 20:45 Uhr ging ein Anruf einer 18-jährigen Frau bei der Polizei ein. Sie meldete, dass ein Mann mit einem Gegenstand Passanten attackiere und gegen ein Gebäude schlage. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) Mittelfranken eilten zur Frankenstraße.

Einsatz eines Tasers zur Festnahme

Als die USK-Beamten den Mann ansprachen, ignorierte er ihre wiederholten Anordnungen. Daraufhin setzten die Einsatzkräfte einen Taser ein, überwältigten den Verdächtigen und legten ihm Handfesseln an. Der Tatverdächtige blieb unverletzt.

Ermittlungen und Suche nach Zeugen

Nach ersten Ermittlungen schlug der 52-jährige Mann (griechische Staatsangehörigkeit) dem 37-jährigen Passanten (syrische Staatsangehörigkeit) von hinten mit einem Hammer auf den Kopf. Eine Vorbeziehung oder ein Streit lagen nicht vor. Der Angegriffene erlitt schwere Kopfverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die Spurensicherung durch, und das zuständige Fachkommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden, wenn sie relevante Beobachtungen gemacht haben.

Der Tatverdächtige muss sich wegen des Verdachts des versuchten Mordes verantworten. Er wird dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Es wird ebenfalls geprüft, ob der Mann aus einer psychischen Störung heraus gehandelt hat und ob eine Einweisung in eine Fachklinik notwendig ist.