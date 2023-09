Handballer des TSV Friedberg starten gegen Niederraunau in die Saison

Zum Saisonauftakt in der Landesliga Süd empfangen die Handballer des TSV Friedberg den TSV Niederraunau. Ab 20 Uhr geht es los in der TSV-Halle.

Dabei kommt es für den neuen Trainer Udo Mesch gleich zu einem Wiedersehen: Denn der Friedberger Coach war von 2017, mit einer kurzen Unterbrechung ab Februar 2020, bis zum Ende der Spielzeit 2021/22 für die Raunauer Erste verantwortlich. Die Gäste gaben in ihrem Vorbericht an, dass es sie darum besonders reizten würde, die beiden Punkte mit nach Hause zu holen.

Niederraunau hat vor der Saison einen Umbruch erlebt. Einige etablierte Spieler verließen den Verein, viele junge Talente rückten nach. Auf die Trainerposition ist ein alter Bekannter zurückgekehrt: Markus Waldmann hat seine Farben 2016 in die Bayernliga geführt und geht nun mit viel Ehrgeiz in die neue Spielzeit in der Landesliga Süd.

Friedberg muss zum Saisonauftakt auf seinen Neuzugang Laurin Günther verzichten. Der junge Linkshänder ist nach seiner Bänderverletzung aus der Vorbereitung nicht rechtzeitig fit geworden, er wird wohl erst im Oktober zum Einsatz kommen können. Der Rest des Kaders ist aber vollzählig. Als Torhüter werden Vinzenz Altenweger und Moritz Fieger auflaufen. Nach dem Abstieg aus der Bayernliga ist das erste Heimspiel in der Landesliga Süd für die neuformierte Mannschaft ein wichtiger Test.

„Mittlerweile sind wir vollzählig und konnten in den letzten Wochen gut zusammen arbeiten, um uns auf das erste Saisonspiel vorzubereiten“, sagte Trainer Udo Mesch. „Die Verletzung von Laurin hilft uns natürlich nicht gerade, aber dafür ist der Rest des Kaders vollzählig. Ich habe ja Niederraunau trainiert vor meiner Zeit beim TSV, also ist es für mich auch ein besonderes Spiel. Ich schätze unseren Gast als eine sehr starke Landesliga-Mannschaft ein, darum wird das Heimspiel für uns eine wichtige Standortbestimmung.“

Friedberger Zweite gegen SG 1871/Gersthofen

Auch die Friedberger Zweite startet am Samstag in die Saison. Ab 18 Uhr geht es für die Mannschaft in der Bezirksoberliga zu Hause los gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Nach dem letztlich doch souverän gestalteten Klassenerhalt aus der Vorsaison wollen die beiden neuen Trainer Nicki Schmidmeier und Christoph Handelshauser wieder angreifen.

Domenico Giannino