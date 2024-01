Handballer verpassen EM-Bronze

Deutschlands Handballer haben bei ihrer Heim-EM die Bronzemedaille verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag Schweden im Platzierungsspiel um Rang drei in Köln und verfehlte damit die direkte Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.









Frankreich krönt sich zum Europameister









Verlängerungskrimi in Köln: Olympiasieger Frankreich hat bei der Handball-EM in Deutschland den Titel gewonnen. Die Mannschaft um Superstar Nikola Karabatic besiegte am Sonntag im Finale Weltmeister Dänemark.