Am Samstag gegen 22.15 Uhr gerieten mindestens fünf Männer in einer Unterkunft für Asylsuchende in der Donauwörther Straße in Augsburg zunächst verbal in Streit. Dieser spitzte sich zu, wobei sich offenbar zwei Gruppen bildeten und aufeinander losgingen.

Unbeteiligte Bewohner der Unterkunft verständigten umgehend die Polizei. Mehreren Streifen fuhren zum Einsatzort und konnten dort die Lage beruhigen. Drei Bewohner mussten dabei kurzzeitig gefesselt werden. Diese waren jeweils mit etwa einem Promille alkoholisiert.

Mehrere Beteiligte, alle im Alter von 17 bis 20 Jahren, wurden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt und durch Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Nach aktuellem Sachstand wird gegen alle fünf Männer wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Was Auslöser für den Streit war, ist bislang unbekannt.

