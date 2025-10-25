Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Handwerk wirft Bundesländern “mittelstandsfeindliches Agieren” vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Handwerkspräsident Jörg Dittrich warnt davor, dass mittelständische Betriebe bei der Auftragsvergabe öffentlicher Infrastrukturprojekte leer ausgehen könnten.

Handwerk Wirft Bundesländern &Quot;Mittelstandsfeindliches Agieren&Quot; Vor
Haus des Deutschen Handwerks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ) sagte Dittrich: “Ich appelliere eindringlich an die Bundesländer, dem Kompromiss mit der Bundesregierung zum Vergabebeschleunigungsgesetz zuzustimmen und ihr mittelstandsfeindliches Agieren in dieser Frage zu beenden.” Entscheidend sei, dass beim geplanten Vergabebeschleunigungsgesetz sichergestellt werde, “dass am Grundprinzip der Fach- und Teillosvergabe festgehalten wird, so wie es der Kabinettsbeschluss vorsieht”.

Hintergrund ist, dass einige Bundesländer Bedenken angemeldet haben, weil sie befürchten, dass die Vergabeverfahren zu bürokratisch sind und deshalb zu lange dauern. Dittrich bezeichnet es in der NOZ als “inakzeptabel”, “dass einige Länder versuchen, dieses Prinzip mit fadenscheinigen Ausnahmen wie ‚zeitlichen` oder ‚sachlichen Gründen` auszuhebeln”.

“Damit würde die Gesamtvergabe zur Regel, von der dann vor allem große Konzerne profitieren würden, nicht aber Handwerksbetriebe. Dabei sind genau sie es, die vor Ort für Ausbildung, für Integration, für den Trikotsatz in der Kinderfußballmannschaft, für die Daseinsvorsorge in Städten und Dörfern sorgen. Und zur Belohnung sollen sie von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden? Das wäre an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten”, so Dittrich.

Es sei richtig, dass schneller gebaut werden müsse. “Aber warum können wir nicht einmal Zeit sparen im politischen Prozess, bei der Genehmigung, bei der Planung, in juristischen Auseinandersetzungen?” Das Gesetz ist im Bundesrat zustimmungspflichtig.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

