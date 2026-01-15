Newsletter
type here...
Handydiebstahl mit Körperverletzung in Nürnberger Innenstadt: Polizei fasst 42-jährigen Tatverdächtigen am Plärrer
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Handydiebstahl mit Körperverletzung in Nürnberger Innenstadt: Polizei fasst 42-jährigen Tatverdächtigen am Plärrer

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochmittag (14. Januar 2026) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Raubüberfall: Ein zunächst unbekannter Täter stieß einen Mann gewaltsam zu Boden und entwendete dessen Mobiltelefon. Die Polizei nahm daraufhin einen 42-jährigen Verdächtigen fest.

Angriff am U-Bahnhof Plärrer

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:50 Uhr in der Nähe des U-Bahnhofs Plärrer. Ein bisher unbekannter Mann näherte sich einem 39-jährigen Iraner und verwickelte ihn in ein Gespräch. Kurz darauf griff der Angreifer sein Opfer an, brachte es zu Fall und entkam mit dem Handy des Mannes. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Fahndung führt zur Festnahme

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte umgehend die Polizei und lieferte eine präzise Beschreibung des Täters. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein und hielten den Gesuchten kurz darauf in der Ludwigstraße an. Bei der Durchsuchung fanden sie das gestohlene Handy. Der 42-jährige Grieche wurde vorläufig festgenommen.

Weitere Ermittlungen eingeleitet

Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, während der Kriminaldauerdienst Mittelfranken vor Ort Spurensicherung betrieb. Der Verdächtige muss sich wegen des Verdachts des Raubes verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Achtung Pendler! Behinderungen auf A8 Richtung München nach Unfall

0
Rund 45 Kilometer südöstlich von Augsburg kam es am...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Nadelöhr B17 – Die wichtigste und befahrenste Straße Augsburgs

0
Die B17 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen bei uns...

Neueste Artikel