Handydiebstahl mit Körperverletzung in Nürnberger Innenstadt: Polizei fasst 42-jährigen Tatverdächtigen am Plärrer

Am Mittwochmittag (14. Januar 2026) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Raubüberfall: Ein zunächst unbekannter Täter stieß einen Mann gewaltsam zu Boden und entwendete dessen Mobiltelefon. Die Polizei nahm daraufhin einen 42-jährigen Verdächtigen fest.

Angriff am U-Bahnhof Plärrer

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:50 Uhr in der Nähe des U-Bahnhofs Plärrer. Ein bisher unbekannter Mann näherte sich einem 39-jährigen Iraner und verwickelte ihn in ein Gespräch. Kurz darauf griff der Angreifer sein Opfer an, brachte es zu Fall und entkam mit dem Handy des Mannes. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Fahndung führt zur Festnahme

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte umgehend die Polizei und lieferte eine präzise Beschreibung des Täters. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein und hielten den Gesuchten kurz darauf in der Ludwigstraße an. Bei der Durchsuchung fanden sie das gestohlene Handy. Der 42-jährige Grieche wurde vorläufig festgenommen.

Weitere Ermittlungen eingeleitet

Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, während der Kriminaldauerdienst Mittelfranken vor Ort Spurensicherung betrieb. Der Verdächtige muss sich wegen des Verdachts des Raubes verantworten.

