Vermischtes
Hape Kerkeling beobachtet gesellschaftliche Veränderungen

DTS Nachrichtenagentur

Hape Kerkeling kehrt im März mit seiner Rolle als Kultfigur Horst Schlämmer zurück ins Kino – auch wenn die Filmfigur auf den ersten Blick nicht gut gealtert zu sein scheint.

Hape Kerkeling (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Horst Schlämmer ist der Prototyp alter weißer Mann”, sagte der Komiker und Schauspieler dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Aber um Humor zu generieren, ist er eine wunderbare Figur.” Deshalb habe er ihn wiederbelebt. “Es ist noch mal Zeit für Horst, der ziemlich unverblümt humoristische Kante mit Herz gibt.”

Dass die Gesellschaft sich verändert, bemerkt nicht nur Horst Schlämmer, sondern auch sein Darsteller – Kerkeling – selbst, der mit einem Mann verheiratet ist. “Die Situation für alle Minderheiten wird nicht besser. Wenn wir das ausblenden, verlassen wir den demokratischen Weg”, mahnte er. Im Vergleich zu vielen anderen Nationen fühle er sich in Deutschland als schwuler Mann zwar noch sicher. “Eine Demokratie muss sich jedoch immer daran messen lassen, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Nur ein Land, das seine Minderheiten schützt, schützt auch den Bürger”, gab er zu bedenken.

