Am Samstagvormittag bekam ein 54-jähriger Bewohner in Harburg (Donau-Ries) glücklicherweise Besuch, der ihm das Leben rettete. Die 55-jährige Schwester des Bewohners kam zum Einfamilienhaus ihres Bruders und fand ihn bewusstlos am Boden liegend.

Sie verständigte daraufhin sofort den Rettungsdienst. Bei Eintreffen stellte dieser anhand der mitgeführten Kohlenmonoxid-Warner das lebensgefährliche Gas fest und alarmierte die Feuerwehr nach. Der Bewohner konnte gerettet werden. Die Feuerwehr betrat das Haus unter schwerem Atemschutz und stellte die Ursache fest. Es lag ein Defekt in der Heizanlage vor, weshalb das gefährliche Gas austrat. Die Heizanlage wurde außer Betrieb gesetzt und das Haus gelüftet.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.