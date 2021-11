Harburg/Dillingen | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Zweimal Widerstand gegen Polizeibeamte gab es am gestrigen Samstag. Einmal war Alkohol in Harburg und einmal ging es um Drogen in Dillingen.

Harburg – Am Samstag (06.11.2021), gegen 23:50 Uhr, wurde ein 47-jähriger Pkw-Fahrer am Ortsausgang Mündling zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Mit im Fahrzeug befanden sich ein 45-Jähriger, sowie der 52-jährige Fahrzeughalter. Im Rahmen der Kontrolle sollte der Fahrer hinsichtlich Alkohol überprüft werden, da die Polizeistreife leichten Alkoholgeruch wahrgenommen hatte. Der Halter des Fahrzeugs mischte sich dabei vehement in die Kontrolle ein und versuchte den Atemalkoholtest, dem der Fahrer zuvor selbst zugestimmt hatte, zu verhindern. Der Halter des Pkw stellte sich jetzt zwischen die kontrollierenden Beamten und dem Fahrer. Außerdem wollte er den Fahrer und den 45-Jährigen dazu bewegen ins Fahrzeug einzusteigen und weiterzufahren.

Schließlich drückte er einen Polizeibeamten weg. Der aufgebrachte Fahrzeughalter ließ sich nicht beruhigen, er verweigerte die Angabe seiner Personalien sowie die Prüfung seiner Dokumente. Bei der Durchsuchung wehrte er sich, worauf er letztendlich nach Androhung fixiert und gefesselt werden musste. Im seinem Pkw konnte schließlich sein Personalausweis aufgefunden werden. Nach erfolgter Feststellung seiner Identität wurde der Beschuldigte vor Ort wieder auf freien Fuß gesetzt. Sowohl der Fahrer als auch der andere Beifahrer verhielten sich kooperativ und waren sogar zunehmend genervt vom Verhalten ihres Begleiters. Gegen den 52-Jährigen wird nun unter anderem wegen eines Vergehens des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich ermittelt.

Dillingen – Am Samstagabend (06.11.2021) fiel einem Polizeibeamten der PI Dillingen eine Personengruppe, bestehend aus 4 männlichen, jugendlichen Dillingern, auf einem Supermarktparkplatz in der Großen Allee auf. Da aus der Gruppe starker Cannabisgeruch wahrgenommen wurde, sollte die Gruppe einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem die vier jungen Männer angesprochen wurden, warf einer von ihnen einen Joint auf den Boden und flüchtete. Er wurde von einem Polizeibeamten verfolgt und eingeholt. Gegen die Festhaltung leistete er anschließend massiven Widerstand, unter anderem trat er nach dem Beamten. Durch weitere Beamte konnte der 17-Jährige anschließend unter Kontrolle gebracht werden. Gegen ihn wird nun aufgrund von Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Polizeibeamte wurde dabei leicht verletzt.

