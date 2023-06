Gestern (08.06.2023), übersah eine 67-jährige Autofahrerin gegen 15.00 Uhr beim Einbiegen vom Bahnhof Mündling auf die Kreisstraße DON 24 in Richtung Gunzenheim einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer im Querverkehr.

Der 49-jährige Buchdorfer, der geradeaus in Richtung Harburg unterwegs war, prallte mit seiner Maschine frontal in den ausfahrenden Pkw. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in das Ulmer Universitätsklinikum geflogen. Die Unfallverursacherin kam mit leichteren Verletzungen in die Donau-Ries-Klinik. Ihre 56-jährige Beifahrerin erlitt durch die Airbagauslösung im Pkw unter anderem eine Augenverletzung und wurde in das Universitätsklinikum nach Augsburg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, diese mussten abgeschleppt werden. 42 Einsatzkräfte der Feuerwehren Harburg und Mündling waren vor Ort. Die Kreisstraße DON 24 musste zur Bergung und Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.