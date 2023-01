Am Morgen des Sonntags (15.01.2023) wurden die Einsatzkräfte des BRK

und der Polizei gegen 04.30 Uhr zu einer privaten Feier in Harburg gerufen. Ein 16-jähriger Donauwörther war auf der Feier derart aggressiv aufgefallen, dass er

hinausgeworfen werden sollte. Hierbei griff er andere Gäste an und verlor – wohl

infolge des übermäßigen Alkoholkonsums – völlig die Beherrschung.

Zuvor war er alleinbeteiligt mehrmals gestürzt und verletzte sich hierbei selbst, weshalb

der Rettungsdienst verständigt wurde. Gegenüber den Sanitätern wurde der junge

Mann auch ausfällig und trat einer 20-jährigen Einsatzkraft mit dem Fuß gegen den

Ellenbogen. Mit Unterstützung der Polizei konnte der Randalierer schließlich in eine

Augsburger Klinik verbracht werden. Der Sanitäter musste sich in der Klinik in

Donauwörth ärztlich versorgen lassen.

Nicht nur die Körperverletzungen bei der Feier, auch der tätliche Angriff auf

Einsatzkräfte werden für den 16-Jährigen juristische Folgen haben.

