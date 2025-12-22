Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Hardt hält schnellen Frieden in Ukraine für unwahrscheinlich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), hält ein Friedensabkommen für die Ukraine in absehbarer Zeit für unwahrscheinlich.

Jürgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hardt sagte am Montag im RBB-Inforadio, dass er nicht davon ausgehe, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Frieden auf dem Verhandlungsweg wolle: “Putin versucht, den amerikanischen Präsidenten und uns alle hinzuhalten. Er glaubt, dass er einen Sieg in der Ukraine erringen kann.”

Das wäre für Europa insgesamt eine negative Entwicklung: “Alle Vorschläge, die die Europäische Union jetzt gemeinsam mit den Amerikanern und Ukrainern gemacht hat, werden von Putin als nicht ausreichend erachtet” – und das, obwohl sie “für Russland auch einen erheblichen Gewinn darstellen würden, man denke zum Beispiel an die territorialen Zugewinne”, so Hardt

Der CDU-Politiker konstatierte: “Ich fürchte, es wird nicht zu einem Frieden auf der Basis dieses Beschlusses von Berlin vom vergangenen Montag kommen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

