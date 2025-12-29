Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Hardt sieht leichte Fortschritte nach Treffen bei Trump

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sieht der Außenexperte der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), leichte Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine. “Selenskyjs strategische Bemühungen, jeden Weg mit Trump mitzugehen, den er und die Ukraine auch nur irgendwie akzeptieren können, tragen Früchte”, sagte Hardt der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe).

Jürgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hardt ergänzte, ihm mache Hoffnung, dass “erneut und zunehmend selbstverständlich” die Europäer zugeschaltet worden seien. Darüber hinaus manövriere sich der russische Präsident Wladimir Putin “mit seiner destruktiven, aggressiven Rhetorik zunehmend selbst in die Ecke des kriegshungrigen Despoten, der Trumps Bemühungen sabotiert”.

Dennoch sei ein Frieden noch lange nicht in Sicht, so Hardt. “Putin will keinen Frieden, das wird immer offensichtlicher. Trump mag ihm das lange durchgehen lassen, aber eben nicht für immer”, so der Außenexperte.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel