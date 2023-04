Der weltberühmte Sänger, Schauspieler und Aktivist Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte sein langjähriger Sprecher am Dienstag gegenüber der „New York Times“ mit. Belafonte sei am Dienstag in seinem Zuhause auf der Upper West Side in Manhattan gestorben. Der US-Amerikaner schaffte in den Fünfzigerjahren den Durchbruch und erlangte durch seine Musik Weltruhm. Seinem Sprecher zufolge starb Belafonte an Herzversagen.