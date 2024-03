„Hart erkämpfte drei Punkte“ | Die Stimmen zum Sieg des FC Augsburg in Wolfsburg

Mit dem vierten Sieg in Serie konnte der FC Augsburg vorübergehend in der Tabelle weiter klettern. In der zweiten Halbzeit hatte man einen Rückstand mit einem Mann mehr durch einen Jakic-Doppelpack drehen können. Das hatten die Beteiligten nach dem Spiel zu sagen.

Arne Maier: „Erst einmal Kompliment an die ganze Mannschaft, vier Siege in Folge, darauf können wir stolz sein und aufbauen. Trotzdem waren es hart erkämpfte drei Punkte, denn in der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht. Die Rote Karte kurz vor der Pause und das direkt anschließende Ausgleichstor haben die Partie aber auf den Kopf gestellt und neue Kräfte freigesetzt. Wir konnten die Überzahlsituation gut ausspielen und ich freue ich mich natürlich auch, dass ich mit meinem Treffer helfen konnte – die drei Punkte und der Erfolg des Teams stehen aber klar im Vordergrund.“

Kevin Mbabu: „In der ersten Halbzeit waren wir unter Druck und haben kein gutes Spiel gemacht. Mit dem 1:1 und der Roten Karte sind wir aber zurück ins Spiel gekommen und konnten die zweite Halbzeit in Überzahl kontrollieren. Dass wir jetzt vier Siege in Folge geschafft haben, ist überragend, diesen Lauf wollen wir so lange wie möglich fortsetzen.“

Kristijan Jakić: „Nach der ersten Halbzeit hätten wir diesen Sieg nicht verdient. Wir können froh sein, dass es zur Pause 1:1 stand. In der zweiten Hälfte haben wir uns gesteigert, einen richtig guten Job gemacht und die drei Punkte geholt. Wir freuen uns über die vier Siege in Folge, das zeigt unser Selbstvertrauen. Nach der Länderspielpause streben wir gegen Köln den fünften Sieg an. Natürlich freue ich mich auch, dass ich zum ersten Mal in der Bundesliga zwei Tore in einem Spiel gemacht habe. Das rundet den Sieg für mich ab.“

Jess Thorup (Trainer Augsburg): „Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder drei Punkte einfahren konnten. Trotzdem war ich in der ersten Halbzeit nicht zufrieden mit der Leistung, die wir auf den Platz gebracht haben. Wolfsburg war das bessere Team und hätte auch höher führen können. Ich habe der Mannschaft in der Pause gesagt, dass es nicht einfach ist gegen zehn Mann zu spielen, wir aber eine große Chance haben, das Spiel jetzt komplett zu drehen. Das ist uns gelungen, wir haben schöne Tore gemacht und nichts mehr zugelassen.“

Niko Kovac (Trainer Wolfsburg): „Das heutige Ergebnis ist enttäuschend für uns. Wir haben in der ersten Halbzeit alles gemacht, was wir uns vorgenommen haben, die Rote Karte hat uns dann aber komplett aus dem Konzept gebracht. Die Rote Karte und der direkt folgende Gegentreffer spiegeln unsere ganze Saison wider. Trotzdem gratuliere ich Augsburg zum Sieg.“