Harter Lockdown wohl schon in wenigen Tagen

Ein harter Lockdown droht Deutschland wohl schon in den nächsten Tagen. „Alle müssen damit rechnen, dass das schon kommende Woche beginnt“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Samstag bei einem Landesparteitag in Reutlingen. Er bezog sich dabei ausdrücklich auf eine vorbereitende Telefonschalte mit anderen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin.

Gesperrter Spielplatz, über dts Nachrichtenagentur

Das gesellschaftliche Leben werde „weitgehend stillgelegt werden“, so Kretschmann. Eine endgültige Entscheidung soll in der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntagvormittag fallen. Auf dem Landesparteitag soll Kretschmann zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März 2021 gekürt werden.