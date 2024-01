In ihren Neujahrsgrüßen blickt die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber auf das 2023 zurück. Sie wirft aber auch einen Blick auf die Aufgaben, die im kommenden Jahr auf die Menschen zukommen werden. Weber wirbt dabei um den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft und hofft auf Veränderungszuversicht in der Bevölkerung.