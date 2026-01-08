Newsletter
Donnerstag, Januar 8, 2026
“Hate Aid” wirft USA nach Sanktionen “Form der Gleichschaltung” vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Gründerin und Geschäftsführerin der Organisation “Hate Aid”, Anna-Lena von Hodenberg, wirft den USA “eine Form von Gleichschaltung” der öffentlichen Meinung vor.

Anna-Lena von Hodenberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die US-Regierung braucht die Tech-Konzerne, um auch ihre Propaganda ungefiltert auf diesen Plattformen weiterzutragen”, sagte sie der “Frankfurter Rundschau” (Donnerstagsausgabe). “Da geht es um viel Desinformation und digitale Gewalt. Das ist ein unheiliger Pakt zwischen der US-Regierung und den Tech-Konzernen. Am Ende läuft das meines Erachtens auf eine Form von Gleichschaltung hinaus.”

Kurz vor Weihnachten waren von Hodenberg und ihre Co-Geschäftsführerin Josephine Ballon von den USA mit einer Einreisesperre belegt worden. “Wir kennen solche Drohgebärden aus unserer Arbeit. Es werden immer Menschen angegriffen und nicht Institutionen”, sagte von Hodenberg.

“Aber eigentlich geht es ja um das, wofür wir stehen, nämlich das Digitale-Dienste-Gesetz durchzusetzen. Anfang Dezember hat die EU-Kommission zum ersten Mal eine Strafe nach dem Gesetz gegen Elon Musks Plattform X verhängt. Darauf hat die US-Regierung jetzt mit einer repressiven Maßnahme reagiert”, erklärte die “Hate Aid”-Gründerin. “Wir dürfen unseren Rechtsstaat und die Gesetze nicht über Bord werfen, nur weil ein US-Präsident uns droht.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

