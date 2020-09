Haunstetten erhält Ludwig-Feigl-Weg

Nach 47 Jahren wird der Alrauenweg im Augsburger Stadtteil Haunstetten künftig einen neuen Namen tragen. In seiner September-Sitzung hat der Stadtrat die Umbenennung in Ludwig-Feigl-Weg beschlossen.

Der „Alraunenweg“ ist ein Gehweg zwischen der „Dudenstraße“ und der „Tattenbachstraße“. Er hieß ursprünglich „Apothekergäßchen“ nach einer kleinen Apotheke, die einst in der Haunstetter Poststelle an der „Tattenbachstraße“ eingerichtet war. Nach der Eingemeindung Haunstettens 1972 erfolgte ein Jahr später die Umbenennung nach der antiken Zauberpflanze Alraune. Dem gleichlautenden, historisch bedeutsameren Straßennamen

„Apothekergäßchen“ in der Innenstadt wurde damals der Vorrang eingeräumt.

Anregung zur Umbenennung

Ohne einen Bezug zum Stadtteil stößt der Straßenname „Alraunenweg“ bis heute bei alteingesessenen Haunstettern auf Unverständnis. Deshalb hat der Kulturkreis Haunstetten e.V. eine Umbenennung nach dem Haunstetter Heimatforscher Ludwig Feigl vorgeschlagen. Auch von Bürgerinnen und Bürgern wurde schon mehrfach eine Straßenbenennung nach Feigl angeregt. Die Umbenennung des „Alraunenweges“ war problemlos möglich, da keine Anwesen auf den 110 Meter langen und zwei Meter breiten Weg adressiert sind.

Stadtrat, Lokalreporter und Feuerwehrkommandant

Ludwig Feigl wurde am 17. Januar 1927 in der Gemeinde Haunstetten geboren und starb am 23. Mai 2005 im jetzigen Stadtteil Haunstetten. Er wirkte als Lokalreporter, Verwaltungsbeamter, Feuerwehrkommandant und Stadtrat. Vor allem als Heimatforscher hat sich Feil als herausragender Beobachter und Bewahrer der Haunstetter Ortsgeschichte einen Namen gemacht. Er initiierte den Kulturkreis Haunstetten e.V. mit seinem ortsgeschichtlichen Archiv. Aus dem Haunstetter Stadtteilgeschehen ist dieser Verein, der heuer sein 30-jähriges Jubiläum feiert, nicht mehr wegzudenken.

Vereinsvorsitzende Jutta Goßner begrüßt den Stadtratsbeschluss: „Wir vom Kulturkreis Haunstetten freuen uns sehr, dass unserem Initiator ein viel begangener Weg unweit des ehemaligen Haunstetter Rathauses gewidmet wurde.“