Am Freitag (10.02.2023) kam es gegen 16.00 Uhr zu einem dreisten Diebstahl in einem Juweliergeschäft in der Landsberger Straße.

Ein bislang unbekannter Mann hielt sich im dortigen Geschäft auf und täuschte offenbar ein ernsthaftes Kaufinteresse an mehreren Schmuckstücken vor. Dabei lenkte er das Personal unter einem Vorwand kurzzeitig ab. Diesen kurzen Augenblick der Unachtsamkeit nutzte der Unbekannte aus und nahm zahlreiche Schmuckstücke an sich. Anschließend verließ er das Geschäft. Er flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike über die Rathausstraße in den St.-Antoni-Steig, wo sich seine Spur schließlich verlor.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Anfang 20 Jahre, 170 cm groß, schlank, sprach türkisch ohne Akzent, südländisches Aussehen, komplett schwarz gekleidet, trug eine weiße FFP-2-Maske

Bislang wird von einem Diebstahlschaden von mehreren zehntausend Euro ausgegangen. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei werden Zeugen, denen der Mann im Vorfeld der Straftat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, gebeten, sich unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.