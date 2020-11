Haunstetten | Wachsamer Nachbar alarmiert Polizei – Einbrecher festgenommen

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete von seinem Anwesen aus, wie ein Unbekannter in das zum Lüften geöffnete Schlafzimmerfenster bei seinem Nachbarn in der Angerstraße einstieg. Die sofort anfahrenden Streifen konnten den Mann nach Umstellung des Tatanwesens noch am Tatort festnehmen. Auch seine bis dahin zusammengetragene Beute – mehrere diverse Schmuckstücke und Uhren – wurde ihm an Ort und Stelle wieder abgenommen.