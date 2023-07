Hauptzollamt Augsburg: Berufsinformationstag des Hauptzollamts Augsburg Interessante Einblicke in den Arbeitsalltag beim Zoll

Ein Dokument

Augsburg/Schwaben (ots)

Vergangenen Samstag, den 15.07.2023, veranstaltete das Hauptzollamt Augsburg einen Berufsinformationstag. Knapp 250 angemeldeten Interessenten konnte ein Einblick in die abwechslungsreichen und vielfältigen Aufgaben bei der Bundeszollverwaltung gegeben werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten an verschiedenen Stationen spannende Einblicke in den Arbeitsalltag der Zöllner und Zöllnerinnen erhalten und mit den Beschäftigten vor Ort ins Gespräch kommen. „Die Highlights des Berufsinformationstages waren unter anderem die Vorführung der waffenlosen Selbstverteidigung sowie der Einblick in die Arbeit unseres Zollhundes Astan“, betont Hans-Hennig Kühne, Leiter des Hauptzollamtes Augsburg.

Für alle Interessierten, die am Berufsinformationstag nicht teilnehmen konnten, besteht die Möglichkeit zu einem persönlichen Karriereberatungsgespräch beim Hauptzollamt Augsburg. Hierbei können vor Ort am Prinzregentenplatz 3, 86150 Augsburg oder telefonisch unter anderem Fragen zur Ausbildung, dem Dualen Studium bzw. einer anstehenden Bewerbung geklärt werden.

Beratungstermine können unter zollkarriere.hza-augsburg@zoll.bund.de vereinbart werden.

Zusatzinformation:

Die Ausbildung im mittleren nichttechnischen Zolldienst dauert zwei Jahre, das Duale Bachelorstudium im gehobenen Zolldienst „Zolldienst des Bundes“ dauert drei Jahre. Die Praktika werden dabei im Hauptzollamtsbezirk des Hauptzollamts Augsburg (von Lindau bis Ingolstadt), die theoretische Ausbildung an überregionalen Bildungszentren und das Duale Studium an der Hochschule des Bundes am Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster (Westphalen) absolviert.

Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2023 für das Einstellungsjahr 2024. Aktuell bildet das Hauptzollamt Augsburg ca. 60 Nachwuchskräfte pro Jahr aus.

Weitere Informationen zur Ausbildung in der Bundesfinanzverwaltung finden Sie unter www.zoll.de unter „Der Zoll“, Beruf und Karriere und unter www.zoll-karriere.de.

Foto: Zoll – Vorführung Zollhund Astan

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell