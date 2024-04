Haus wird bei Großbrand in Dinkelscherben ein Raub der Flammen

Am gestrigen Abend brach im gegen 21:20 Uhr im Dinkelscherbener Ortsteil Stadel (Landkreis Augsburg) ein verheerender Großbrand aus. Was zunächst als Küchenbrand gemeldet wurde, entwickelte sich rasch weiter, bis die Flammen auf den Dachstuhl übergriffen und schließlich das gesamte Haus in Vollbrand setzten.

Über 160 Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren (Dinkelscherben, Zusmarshausen, Ried, Unterschöneberg, Breitenbronn), Rettungsdienst, Polizei und die Lechelektrizitätswerke waren vor Ort im Einsatz. Aufgrund der hoch lodernden Flammen und Verpuffungen konnten die Feuerwehren nur von außen und mit gebührendem Sicherheitsabstand löschen. Dank ihres schnellen Eingreifens konnte ein Übergreifen des Brandes auf Nachbarhäuser erfolgreich verhindert werden. Benachbarte Bauern unterstützen den Einsatz, indem sie mit den Traktoren Wasserfässer brachten.

Löscharbeiten dauern an – Sachschaden noch unbekannt

Das Gebäude wurde ein Raub der Flammen, da viele Gegenstände darin gelagert waren und das Feuer reichlich Nahrung fand. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Dinkelscherben geht davon aus, dass die Löscharbeiten bis in den heutigen Abend andauern werden. Ein Bagger kam zum Einsatz, um die Überreste des Hauses einzureißen und die Glutnester abzulöschen. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich, konnte jedoch vor Ort noch nicht beziffert werden. Die Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt.

Leichtverletzte Bewohner – Keine weiteren Verletzten

Es wird vermutet, dass die beiden Bewohner des Hauses leicht verletzt wurden, dies ist jedoch noch unbestätigt. Bisher wurden keine weiteren Verletzten gemeldet.