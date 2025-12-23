Newsletter
Dienstag, Dezember 23, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Hausärzte unterstützen Forderung nach Zuckersteuer

Die Hausärzte begrüßen die Forderung nach Einführung einer Zuckersteuer in Deutschland.

Süßigkeiten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, sagte der “Rheinischen Post” (Dienstag): “Leider werden stark zuckerhaltige Produkte häufig viel zu günstig angeboten und finden deshalb ihren Weg in den Einkaufswagen. Eine Zuckersteuer würde hier ein klares Signal in Richtung der Konsumenten, aber auch der Herstellenden setzen, den Zuckergehalt zu reduzieren.”

Andere europäische Länder wie England oder Spanien hätten diese Steuern “bereits mit gutem Erfolg eingeführt”, sagte Buhlinger-Göpfarth weiter. Zugleich forderte sie: “Die Steuereinnahmen, die über eine Zuckersteuer generiert werden, müssen auf jeden Fall wieder dem Gesundheitssystem zufließen – am besten in Präventionsmaßnahmen – und dürfen keinesfalls in den allgemeinen Steuereinnahmen versanden.”

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zuvor eine Gesetzesinitiative zur Einführung einer bundesweiten Zuckersteuer angekündigt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

