Hausärzte verimpfen inzwischen mehr Dosen als Impfzentren

Die Hausarztpraxen verimpfen inzwischen bundesweit mehr Dosen als die Impfzentren. „Derzeit stehen wöchentlich rund drei Millionen Impfdosen von Biontech und Astrazeneca für die Impfungen in Arztpraxen zur Verfügung“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Freitagausgaben). „Ab Juni wird sich diese Menge voraussichtlich erheblich steigern.“

Impfampulle von Moderna, über dts Nachrichtenagentur

Die Impfzentren in Deutschland bekommen nach Angaben des Gesundheitsministeriums aktuell wöchentlich nur noch 2,25 Millionen Impfstoffdosen. Der Ministeriumssprecher sagte: „Darüber hinaus zur Verfügung stehende Kontingente gehen an die Arztpraxen und voraussichtlich ab Juni auch an die Betriebsärzte.“ In der letzten Woche im Mai kommen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 540.000 Dosen des Johnson & Johnson-Mittels für die Betriebs- und Hausärzte hinzu.