Hauseinbruch in Kulmbach: Täter flüchten nach Angriff auf 64-jährigen Eigentümer
Polizeipräsidium Oberfranken
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

KULMBACH. Am Dienstagmittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Kalte Marter. Der Hauseigentümer überraschte die Einbrecher und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Überraschende Konfrontation

Der Vorfall ereignete sich, als der 64-jährige Hauseigentümer gegen 11.45 Uhr von einem Spaziergang zurückkehrte. Vor der Haustür traf er auf einen ihm unbekannten Mann, der mit einem osteuropäischen Akzent sprach. Nachdem er den Unbekannten zum Verlassen des Grundstücks aufgefordert hatte, betrat er sein Haus, ohne zu ahnen, dass ein Einbruch stattfand.

Gewalttätige Flucht

Als der Mann die Treppe zum ersten Obergeschoss hinaufging, trat ein zweiter Täter aus dem Schlafzimmer. Dieser warf einen Koffer nach dem Hauseigentümer, der dabei im Gesicht getroffen wurde und eine blutende Nase erlitt. Der Täter flüchtete anschließend über den Balkon und entkam über ein Vordach in den Garten, während sich der erste Täter bereits entfernt hatte.

Ungewisses Diebesgut und Zeugenaufruf

Im Haus waren mehrere Schränke durchwühlt worden, jedoch ist noch unklar, ob die Täter etwas entwendeten. Mehrere Polizeistreifen suchten vergeblich nach den flüchtigen Tätern, die nun von der Kriminalpolizei Bayreuth gesucht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstag zur Mittagszeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Kalte Marter in Kulmbach bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegengenommen.

Täterbeschreibungen:

Täter 1:
– Etwa 50 Jahre alt
– Osteuropäischer Akzent
– Circa 180 Zentimeter groß
– Dunkelgrüne Mütze, dunkelblaue Jacke und Hose

Täter 2:
– Etwa 25 Jahre alt
– Grün-schwarze Jacke mit weißer Aufschrift auf der linken Brust
– Schwarze Cappy
– Türkiser Rucksack

