HC Landsberg Riverkings mit erfreulichen Nachrichten

Zwei erfreuliche Neuigkeiten können die Verantwortlichen der HC Landsberg Riverkings vermelden. Florian Reicheneder hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und es gibt erste Neuigkeiten zum Start der Oberliga Süd und dem Spielmodus.

Nachdem der 22jährige Stürmer Florian Reicheneder in der vergangenen Saison fast die ganze Spielzeit verletzungsbedingt ausgefallen war und er erst zu den letzten vier Spielen wieder ins Team zurückkehrte, erfreut er sich inzwischen wieder bester Gesundheit. Aus diesem Grunde war es für die Kaderplaner der Riverkings schnell klar, dass sie mit dem physisch starken Landsberger, der aus dem Nachwuchs des eigenen Vereins stammt, weiterhin zusammenarbeiten wollen. Gemeinsam einigte man sich schnell auf eine Vertragsverlängerung.

Dazu Vizepräsident Gerhard Petrussek: „Man hat in den letzten vier Partien der Saison gesehen, dass die Spielweise in der Oberliga Flo Reicheneder sicherlich entgegenkommt. Nicht nur, dass er sich in seinen ersten Spielen in dieser Liga gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte spricht für ihn, sondern vor allem auch, dass er mit seinem körperlich präsenten und gradlinigen Spiel sehr gut zur Art und Weise passt, wie in der Oberliga Eishockey gespielt wird. Dies ist sicherlich ein Faktor, der uns in der letzten Saison ab und an gefehlt hat. Wir freuen uns, dass wir auch in der kommenden Saison mit Flo rechnen können!“

Unterdessen wurde vom Deutschen Eishockey Bund die ersten Fakten zur neuen Saison veröffentlicht. Die Spielzeit 2021/22 in der Oberliga Süd startet am Donnerstag 7.10.21 mit einem Eröffnungsspiel. Die restlichen regulären Spiele des Spieltags finden dann am Freitag 8.10.21 statt. Die geplante Doppelrunde mit mindestens 12 Mannschaften wird bis zum 6.3.22 gespielt werden, bevor im Anschluss die Playoffs/Playdowns gestartet werden. Der Modus für die Playoffs, die verzahnt mit der Oberliga Nord stattfinden, steht bereits, die Regelung für die Playdowns wird nach Abschluss des Lizenzsierungsverfahrens bekannt gegeben.

Präsident Frank Kurz: „Sicherlich müssen noch ein paar Dinge, wie z.B. der genaue Spielmodus für die Playdowns, geregelt werden, wir freuen uns aber dafür umso mehr, dass es dieses Jahr recht frühzeitig Planungssicherheit gibt und wir jetzt die ersten Parameter zur organisatorischen Planung für die Saison haben. Wir freuen uns tierisch auf die nächste Saison! Wir werden ein tolles Team aufs Eis schicken und wollen natürlich deutlich besser abschneiden als in der vergangenen Spielzeit. Wir sind auch guter Hoffnung, dass wir dann auch wieder Fans im Stadion begrüßen dürfen. Unsere Planung läuft seit Wochen und unsere Vorfreude auf das was kommt steigt täglich!“

Der nächste virtuelle Fanstammtisch findet am Montag den 7.6. um 20 Uhr statt. Teilnehmer könne sich per mail an info@hc-landsberg.de anmelden. Dann wird es auch sicherlich wieder Neuigkeiten zum Kader geben.