HC Landsberg Riverkings starten in die Saison

Nachdem in der vergangenen Woche endlich der heißersehnte Trainingsbetrieb auf heimischen Eis gestartet werden konnte, wurde die Saison beim HC Landsberg am vergangenen Samstag nun auch offiziell eröffnet.

Beim Beisammensein von zahlreichen Nachwuchsspielern, Fans, erster Mannschaft und vielen Helfern aus dem Verein in der Sportzentrumsgaststätte wurde nicht nur gefeiert, über Eishockey diskutiert und der jetzt wieder mögliche Kontakt untereinander genossen, sondern auch die erste Mannschaft vorgestellt. Dabei standen auch die Spieler der ersten Mannschaft Stadionsprecher Sven Schneider Rede und Antwort. Einhellig waren die Spieler dabei der Meinung, dass ein Platz unter den ersten 10 und damit die Teilnahme an den Pre-Playoffs angestrebt wird. Neuzugang Jussi Nättinen zeigte sich begeistert von der Stadt und der Umgebung von Landsberg.

Verteidiger Leon Lillik: „Wir haben ein tolles Team, die Jungs haben mich super aufgenommen und alle arbeiten im Training hart und konzentriert. Das Tempo ist jetzt schon richtig gut. Da ist Zug drin und macht richtig Spaß!“

Um leibliche Wohl kümmerten sich Eltern aus dem Nachwuchsbereich mit Kaffee und Kuchen, sowie die neuen Wirte der Sportzentrumsgaststätte. Die Spielbank Lindau verloste einige hochwertige Preise, außerdem gab es die Möglichkeit E-Bikes der Emotion Bike Welt Fuchstal zu testen. Ebenfalls bereits im vollen Gange war der Dauerkartenvorverkauf. Während der Veranstaltung spielte das U20 Team in einem Vorbereitungsspiel gegen Peiting und konnte hier einen 2:1 Erfolg für dich verbuchen. Insgesamt also ein richtig gelungener Tag.

In den kommenden Wochen gilt jetzt der Fokus auf der Vorbereitung der neuen Saison. Dabei bestreiten die Riverkings auch sechs Testspiele, bevor am 08.10. die Saison mit dem Auswärtsspiel in Deggendorf startet.

Folgende Spiele stehen in der Vorbereitung auf dem Programm:

Fr 10.09.21 20.00 Stuttgart Rebels – HCL

So 12.09.21 17.30 EV Lindau -HCL

So 19.09.21 18.00 HCL –Stuttgart Rebels

Fr 24.09.21 20.00 Devils Ulm – HCL

So 26.09.21 18.00 HCL – EA Kempten

Fr 01.10.21 20.00 HCL – EV Lindau

Bezüglich der Zuschauerkapazität und der Corona Regelungen im Stadion hoffen die Riverkings im Laufe der Woche etwas Neues vermelden zu können.

Ab sofort können unter www.hc-landsberg.de rund um die Uhr Dauerkarten aller Kategorien vorbestellt werden. Zu folgenden Zeiten ist dies auch persönlich im Stadionbüro möglich: Mi 08.09. 17.00 – 19.30, Mo 13.09.21 17.00-19.30 und Mi 15.09.21 17.00 – 19.30