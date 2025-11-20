Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
-1.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Heeresinspekteur zeigt sich bereit für “Fight tonight”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschlands oberster Heeressoldat, Generalleutnant Christian Freuding, mahnt zur Eile bei der Verstärkung der Streitkräfte und lässt neben Zuversicht auch das Bewusstsein anhaltender Mängel erkennen.

Heeresinspekteur Zeigt Sich Bereit Für &Quot;Fight Tonight&Quot;
Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Inspekteur des Heeres sagte der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, die Truppe sei bereit für den “Fight tonight”, also “den unmittelbaren Kampf”. Aber man wisse auch, “dass wir im gesamten Heer noch Defizite haben, personelle und materielle”. Die Bundeswehr müsse “die Einsatzbereitschaft des Heeres auf dem Weg zur Kriegstüchtigkeit weiter erhöhen. Jeder Tag zählt, und wir haben wenig Zeit. Der Feind wartet nicht auf unsere Fertigmeldung.” Man brauche die Fähigkeit, im Gefecht “nicht nur zu bestehen”, sondern sich “auch durchzusetzen, zu gewinnen”. Da habe man “noch eine Strecke zu gehen”.

In Bezug auf die 10. Panzerdivision, die der Nato unlängst als einsatzbereit gemeldet wurde, gab der General “Defizite im Bereich Flugabwehr” zu. Er blicke da “durchaus auch kritisch” auf die Zulieferzahlen und -zeiten. “Ich halte das persönlich nicht für ausreichend”.

Zur Fähigkeit Deutschlands, im Falle eines russischen Angriffes große Drohnenschwärme abzuwehren, sagte Freuding: “Wir könnten das”. Er fügte allerdings hinzu, die Frage sei, ob man das gegenwärtig “auch effizient” erreichen könnte “oder ob wir Mittel einsetzen müssten, die auf lange Dauer unsere Durchhaltefähigkeit vor Herausforderungen stellen würden”.

Zur russischen Aggression gegen die Ukraine stellte der Inspekteur des Heeres fest, der Krieg dort sei “vom Grundcharakter her zum Abnutzungskrieg geworden”. Für einen Sieg der Ukraine werde “die Durchhaltefähigkeit” am Ende “eine entscheidende Rolle spielen”. Diese wiederum hänge “ganz wesentlich von den weiteren Ukrainehilfen sowie militärischen Unterstützungsleistungen Deutschlands und von den anderen Partnern ab”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

23-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten in Seeshaupt: Kripo ermittelt nach Arbeitsunfall

0
Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich im...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel