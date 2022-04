HEERO | Unternehmen aus Ismaning präsentiert den aktuell stärksten e-Transporter der Welt

Wer über e-Fahrzeuge spricht, denkt in erster Linie an den „Pionier“ Tesla aus den USA, doch auch der deutsche Markt rüstet auf. Neben den Pkw spielen auch die Nutzfahrzeuge eine immer größere Rolle. Mercedes-Benz hat zum Beispiel den e-Vito oder den e-Sprinter im Angebot. Und mit dem e-Sprinter hat sich die Firma E-Works Mobility aus Ismaning bei München eingehend befasst und präsentierte in den vergangenen Tagen auf der Messe Retro Classics in Stuttgart den derzeit stärksten e-Transporter der Welt. Dort wo in erster Linie die Oldtimer die Szene beherrschten, rückte der „HEERO“ für viele Messebesucher in den Focus.

In der Nähe von München entwickelt Dominik Ashkar zusammen mit seinem Team elektrische Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge. „Unser Ziel ist es, ressourcenschonende, zukunftsfähige Nutzfahrzeuge zu bauen. Dazu gehört, bestehende Fahrzeuge umzurüsten und Unternehmen den Weg in die Elektromobilität zu vereinfachen”, erklärt Ashkar, Gründer von E-Works Mobility GmbH aus Ismaning. HEERO heißt der weltweit stärkste E-Transporter und beweist bei einem Blick auf die Leistung, dass er den Namen zu Recht trägt. 245 PS treffen auf 400 Kilometer Reichweite. Er kann mit seiner CCS-Schnellladetechnik innerhalb von 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden – bei bis zu 100kW Ladeleistung. Durch eine Sonderregelung können die Fahrzeuge bei Bedarf auf 4,25 Tonnen aufgelastet und trotzdem mit dem normalen Führerschein der Klasse B gefahren werden. Der 180kW-Motor jagt den HEERO auch steile Hänge nach oben – sogar unter Volllast im Anhängerbetrieb.

Dominik Ashkar hat als damaliger Leiter einer KFZ-Werkstatt vor allem die Verschwendung von Ressourcen gestört. Mit der Gründung seines eigenen Unternehmens wollte er einen Unterschied machen. Sein Ziel: Ein zuverlässiges Elektrofahrzeug mit hoher Laufleistung und messbarem Kundenmehrwert zu entwickeln und dabei so nah wie möglich an die Reichweiten eines Dieselfahrzeugs heranzukommen. Ashkar ist es wichtig, ein rundum positives, ganzheitliches Erlebnis hinsichtlich Elektromobilität zu schaffen. “Wir haben das Konzept ursprünglich für Sportwagen entwickelt. Doch der Impact war mir zu gering. Darum haben wir uns auf den Bereich fokussiert, der das größte Potential hat: Nutzfahrzeuge.” Die Antriebstechnik inklusive Hardware und Software entwickelt das Ashkar-Team komplett selbst in Ismaning. Von der ersten Version bis zur Serienreife hat die Entwicklung etwa 2,5 Jahre gedauert.

Presse-Augsburg-Redakteur Karl Luckner konnte den HEERO in Stuttgart auf Herz und Nieren testen. Sein Fazit: „Das Nutzfahrzeug fährt sich wie ein Van, hat hervorragende Fahreigenschaften und bietet viel Komfort.“ Für den HEERO ist das Bestandsfahrzeug die Basis. E-Works Mobility rüstet ganze Fahrzeugflotten von Verbrenner auf E-Motor um. Dazu gehört neben komplett neuer Hardware und Software auch ein Design-Update. Die Umrüstung startet bei 76.980 Euro zum Kauf. Darüber hinaus wird eine Sale & Lease Back Option über eine Partnerbank möglich werden.



