Heil stellt Corona-Bonus für alle Pflegekräfte in Aussicht

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat neben den Altenpflegern auch Pflegekräften in Krankenhäusern einen baldigen Bonus in Aussicht gestellt. „Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und ich haben auch die anderen Arbeitgeber und Akteure zusammengerufen, um weiterzugehen“, sagte Heil der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. In einem ersten Schritt hatten die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) eine Tarifvereinbarung über eine Sonderzahlung von 1.500 Euro für Altenpfleger geschlossen.

Krankenhaus, über dts Nachrichtenagentur

„Das Ziel unserer Initiative: Es soll zeitnah einen Bonus geben für die, die in der Pflege arbeiten“, so der Arbeitsminister weiter. Auf die Frage, ob dies auch für Krankenhauspflegekräfte gelte, antwortete der SPD-Politiker: „Man sollte nicht verschiedene Gruppen gegeneinander ausspielen. Pflegekräfte haben mehr verdient als Applaus und warme Worte.“

Die Erwartungshaltung sei hoch, dass es „einen angemessenen Bonus“ gebe. 1.500 Euro blieben steuer- und sozialabgabenfrei, ergänzte der Minister. Gerungen wird noch darum, wer die Corona-Boni am Ende bezahlt. „Wir beraten darüber, dass die Sonderzahlungen in einer fairen Art und Weise refinanziert werden“, sagte Heil der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Es gebe schon Bundesländer, die sich engagierten. „Ich möchte, dass wir das bundeseinheitlich regeln“, so der SPD-Politiker.