Heim-Weltcup der Kanuslalom-Spezialisten auf dem Augsburger Eiskanal

An diesem Wochenende findet unter schwierigen Wetterbedingungen auf dem Augsburger Eiskanal der Kanuslalom Weltcup statt. Es ist die letzte Möglichkeit, die Augsburger Olympioniken vor den Olympischen Spielen von Paris auf heimischem Wasser im Wettkampf zu erleben.

Bereits am Freitagabend fallen die Entscheidungen im Kajak, dann fahren besonders Elena Lilik und Ricarda Funk um den Heimsieg. Am Samstag gegen Mittag dann die Entscheidungen im Kanu. Der Augsburger Altmeister Sideris Tasiadis möchte dann den Heimsieg auf dem Eiskanal einfahren. Zuschauer sind trotz des schwierigen Wetters an allen Tagen willkommen.

Zu den Terminen und Resultaten: https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/augsburg-2024/results