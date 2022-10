ANZEIGE

Wer gut informiert ist, ist auch im Not- und Katastrophenfall besser geschützt. Ob ein kurzzeitiger Stromausfall oder gar ein Blackout, Hausbrände, lokale Starkregen oder Hochwasser – solche Ereignisse können persönliche Katastrophen auslösen, die bewältigt und noch viel besser von vornherein vermieden werden müssen. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen einige Informationen auf einen Blick geben, was in welchem Notfall zu tun ist:

STROMAUSFALL & BLACKOUT

Alternative Lichtquellen nutzen: batterie- oder solarbetriebene Taschen-, Camping- oder Outdoorlampen, umfallsichere Kerzen (auf feuerbeständigem Untergrund), Petroleumlaternen.

Alternativen zur Heizung nutzen: Kamin oder (Holz-)Ofen, warme Kleidung und Decken. Außerdem ist es sinnvoll, nur einen Raum zum Aufenthalt zu nutzen und die Türen geschlossen zu halten, damit die Wärme nicht entweichen kann. Trotzdem auf ausreichenden Frischluftaustausch durch regelmäßiges Lüften achten.

Auf roh verzehrbare Notfallvorräte zurückgreifen oder Garten- oder Tischgrills außerhalb der Innenräume benutzen, um Essen warm zu machen.

Im Vorfeld: Bargeld (v.a. Münzen und kleine Scheine) zur Verfügung haben, da bei Stromausfall auch keine Geldautomaten funktionieren.

Generell gilt bei Blackout: batteriebetriebenes Radio (z. B. Autoradio) oder Kurbelradio einschalten sowie auf Lautsprecherdurchsagen achten.

BRAND

Wenn ein Brand entsteht: Löschversuch und Feuerwehr rufen!

Zimmer bzw. Wohnung umgehend verlassen und Türen schließen

NIE den Aufzug benutzen

Am Treppengeländer festhalten, um nicht von anderen fliehenden Menschen umgestoßen zu werden

Wenn das Verlassen der Wohnung unmöglich ist, Wohnungstüre geschlossen halten, Türen mit feuchtem Tuch abdichten sowie am Fenster oder auf Balkon zur Straße auf die Feuerwehr warten und sich bemerkbar machen

STARKREGEN & HOCHWASSER

Fenster, Türen und Abflussöffnungen abdichten

Aufenthalt in oberen Geschossen, NIE in Kellern oder Hallen

Elektrogeräte ausstecken, Heizungen und Strom abschalten

Sicherstellen, dass gefährliche Stoffe nicht ins Wasser gelangen

Gefüllte Sandsäcke bereithalten

Wenn nicht draußen unterwegs: NIE ins Auto zurückziehen oder in Unterführungen sowie keine überfluteten Bereiche betreten, wenn möglich, in Gebäude in obere Stockwerke zurückziehen

