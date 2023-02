Heimspiel am Faschingssonntag – ECDC Memmingen gegen Höchstadt gefordert

Zum letzten Heimspiel im Februar empfängt der ECDC Memmingen den alten Rivalen aus Höchstadt in der Maustadt. Die Alligators kommen als Tabellenfünfter an den Hühnerberg, die zu vergebenden Punkte wären für beide Teams enorm wichtig. Das Spiel beginnt um 18 Uhr, Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Nur noch zwei Heimspiele sind in der Oberliga-Hauptrunde für den ECDC Memmingen zu absolvieren. Zu beiden Partien erwarten die Indians Gegner, welche vor ihnen in der Tabelle stehen. Am Faschingssonntag, zum Start der einwöchigen Schulferien, empfangen die Rot-Weißen den Höchstadter EC im Allgäu. Die Franken lagen vor dem Wochenende ganze 12 Punkte vor den Indians und damit relativ sicher unter den besten fünf Teams der Liga. Um noch einmal den Viertplatzierten aus Garmisch angreifen zu können, wären Punkte für den HEC enorm wichtig. Doch auch für die Memminger ist jeder Zähler im Endspurt der Saison Gold wert. Platz 6, und die damit verbundene direkte Playoff-Qualifikation, soll es auf jeden Fall werden, so lautet die einhellige Meinung im Indianer-Lager.

Der Gegner

Höchstadter EC (Heim, Sonntag 18:00 Uhr): Die Mannschaft von Trainer Nemirovsky fand zuletzt wieder in die Erfolgsspur zurück. Hatte man doch im Januar einen ziemlichen Durchhänger, so folgten zu Beginn des Februars fünf Siege am Stück. Diese Erfolge, die allesamt gegen Teams aus dem hinteren Tabellendrittel erzielt wurden, brachten das Selbstvertrauen zurück an den Aischgrund und das Teams des HEC wieder in die Reichweite von Platz 4. Das Heimrecht in der ersten Runde wäre der Lohn einer ebenso starken wie auch überraschenden Spielzeit der Alligators, die nicht viele Experten dauerhaft unter den besten fünf Mannschaften der Liga vermutet hätten. Das letzte Aufeinandertreffen mit den Indians war jedoch aus Höchstadter Sicht nicht so erfreulich, die Memminger konnten, genau drei Wochen vor der kommenden Begegnung, einen 3:8 Auswärtserfolg feiern. Die anderen Partien der aktuellen Saison gingen jedoch beide Male an den HEC, der zur Zeit von Verletzungssorgen auf der Torhüterposition geplagt wird. Die gefährlichsten Spieler im Kader der Panzerechsen sind die Angreifer Jari Neugebauer, Eetu-Ville Arkiomaa und Anton Seewald sowie der kanadische Verteidiger Jake Fardoe.

Karten für das Heimspiel der Indians am Sonntag sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Partie beginnt um 18 Uhr, auch an den Abendkassen sind ausreichend Tickets vorhanden. Beide Spiele des Wochenendes können auch via SpradeTV verfolgt werden.

mfr