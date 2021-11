Heimspiel der Augsburger Panther gegen Schwenningen nochmals unter 3Gplus-Bedingungen

Mit Wirkung zum heutigen Samstag, 6. November 2021 tritt in Bayern die neue Fassung der 14. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft. Diese sieht ob der stetig steigenden Corona-Fallzahlen und damit verbunden Hospitalisierungen eine Verschärfung der bisherigen Maßnahmen vor. Das Heimspiel der Augsburger Panther am morgigen Sonntag, 7. November um 16:30 Uhr gegen die Schwenninger Wild Wings ist hiervon allerdings noch nicht betroffen.

Dieser von den Panthern vorgeschlagenen Vorgehensweise stimmte das lokale Gesundheitsamt in Absprache mit dem Referat 2 der Stadt Augsburg ob der Kurzfristigkeit zu.

Gesellschafter Lothar Sigl: „Unser Dank gilt den Verantwortlichen der Stadt Augsburg, die dieser Vorgehensweise schnell und unkompliziert zugestimmt haben. Alle Fans wissen somit genau, welche Regeln im CFS bei der Partie gegen Schwenningen gelten.“

Neben Genesenen und vollständig Geimpften erhalten nur Personen mit einem negativen, bei Spielbeginn maximal 48 Stunden alten, PCR-Test Zugang ins Curt-Frenzel-Stadion. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche. Bei Schülerinnen und Schülern genügt die Vorlage ihres Schülerausweises, Kinder unter 12 Jahren brauchen keinen Test. Jeder Zuschauer muss weiterhin ein Ausweisdokument zur Feststellung der Identität vorzeigen. Das Tragen einer FFP2-Maske wird zum Eigen- und Fremdschutz allerdings dringend empfohlen.

Detaillierte Infos zur noch bis einschließlich 7. November 2021 geltenden Regelung bei Heimspielen sind unverändert unter www.aev-panther.de/corona-faq zu finden.

Das nächste Heimspiel der Augsburger Panther nach der Deutschland Cup-Pause findet am 28. November gegen die Kölner Haie statt. Die lange Zeit bis zu dieser Partie wird nun genutzt, die neue Fassung der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung clubintern zu bewerten und dann die weitere Verfahrensweise in Anbetracht der Krankenhausampel festzulegen. Nach Prognosen der örtlichen Behörden wird aber im Stadtgebiet Augsburg wohl schon in den kommenden Tagen die Ampelphase Rot erreicht.

Nach Freigabe des neuen Hygienekonzepts zur Durchführung der Heimspiele vor Fans ist aktuell geplant, den Kartenvorverkauf für die Spiele im CFS bis einschließlich 23. Dezember 2021 am Dienstag, 16. November zu starten. Wir informieren rechtzeitig über die neuen Einlass-Regelungen und den Kartenverkauf.