Heizöl 20 Prozent günstiger: Polizei warnt vor Fake-Shops

Mit Beginn der Heizperiode warnt die oberfränkische Polizei vor betrügerischen Online-Shops für Heizöl, Pellets und Brennholz.

Günstige Preise sollen Vertrauen schaffen

Die Betrüger nutzen die Nachfrage gezielt aus und locken mit auffallend niedrigen Preisen. Ihre Internetseiten wirken häufig täuschend echt: Professionelle Produktbilder, vermeintliche Kundenbewertungen und Gütesiegel sollen Vertrauen schaffen. Teilweise erwecken die Shops sogar den Eindruck, zu einem tatsächlich existierenden Unternehmen zu gehören. Heizöl wird beispielsweise rund 20 Prozent unter dem üblichen Marktpreis angeboten.

Nach der Bestellung und Bezahlung warten Käufer häufig vergeblich auf die versprochene Lieferung. Oft bricht auch der Kontakt zum Anbieter ab. Das überwiesene Geld ist dann meist verloren.

Polizei gibt Tipps zum Schutz

Bei ungewöhnlich günstigen Angeboten sollten Verbraucher besonders aufmerksam sein. Vorsicht ist auch geboten, wenn ausschließlich eine Zahlung per Vorkasse möglich ist. Zahlungsmethoden mit Käuferschutz können das finanzielle Risiko verringern.

Wer bereits Geld an einen mutmaßlichen Fake-Shop überwiesen hat, sollte umgehend die Bank kontaktieren, sämtliche Unterlagen sichern und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Polizei rät außerdem, sich nicht von vermeintlichen Schnäppchen oder zeitlich begrenzten Angeboten unter Druck setzen zu lassen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.