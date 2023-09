Helios kritisiert fehlende Informationen für Patienten

Der Chef der Klinikkette Helios, Robert Möller, beklagt eine mangelnde Transparenz in deutschen Krankenhäusern. „Ich finde es skandalös, dass die Qualität vieler Krankenhäuser für Patienten noch immer eine Blackbox ist“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. Am Mittwoch will das Bundeskabinett ein staatliches Online-Verzeichnis zu Leistungen und Behandlungsqualität der Kliniken auf den Weg bringen, kommenden Donnerstag findet die erste Lesung des Krankenhaustransparenzgesetzes im Bundestag statt.

Krankenhaus (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Anders als viele andere Klinikbetreiber befürwortet Möller auch die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestrebte große Krankenhausreform: „Grundsätzlich halte ich die Zielrichtung der Reform für richtig. Ich glaube, dass Patienten in Deutschland dadurch perspektivisch besser versorgt sind“, so Möller. „Vieles, was nun kommen soll, haben wir schon umgesetzt.“

Der Helios-Chef appelliert allerdings an die Politik, dass es auch künftig möglich sein müsse, mit Kliniken Geld zu verdienen. „Ich glaube sogar, dass die Ökonomisierung in der Medizin sehr wichtig ist“, sagte Möller. „Nur wenn Krankenhäuser finanziell gut dastehen, können sie Patienten medizinisch bestens versorgen.“