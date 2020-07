„Herausragende Erfolgsgeschichte“ | Herrmann gratuliert Bayerischem Landes-Sportverband zum 75-jährigen Jubiläum

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann hat dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) zu dessen 75. Geburtstag am 18. Juli gratuliert.

„Der BLSV, in dem mehr als 4,6 Millionen Sportlerinnen und Sportler in rund 12.000 Sportvereinen organisiert sind, kann auf eine herausragende Erfolgsgeschichte zurückblicken, die ihresgleichen sucht“, so der Sportminister. In den 56 Sportfachverbänden seien über 90.000 Übungsleiter und Trainer sowie rund 300.000 Ehrenamtliche aktiv. Der BLSV sei damit nicht nur der größte bayerische Sportdachverband, sondern die größte Personenvereinigung Bayerns überhaupt. Ausdrücklich dankte Herrmann dem BLSV für die gute Zusammenarbeit in der Corona-Krise. „Das gemeinsame Ziehen an einem Strang zum Wohle des Sports hat sich auch während der Corona-Pandemie bestens bewährt“, so Herrmann. Die von der Staatsregierung ergriffenen Maßnahmen seien von allen Beteiligten akzeptiert, vollumfänglich mitgetragen und unterstützt wurden. „Dafür bin ich sehr dankbar. Und Gott sei Dank haben wir seither wieder viele Erleichterungen zur Rückkehr in einen normalen Vereinssportalltag umsetzen können.“

Wie Sportminister Herrmann betonte, leiste der Sport viel für die physische und psychische Gesundheit. „Sportvereine geben den Menschen Halt und führen sie in beispielloser Weise zusammen. Unsere Sportvereine haben eine integrative und inklusive Wirkung und sind sprichwörtlich der soziale Kitt unserer Gesellschaft.“ Der Freistaat Bayern lasse den Sport daher in der schweren Zeit der Pandemie finanziell nicht im Regen stehen. „Wir haben die Vereinspauschale heuer auf über 40 Millionen Euro verdoppelt. Das ist ein echter Kraftakt für den Sport in unserem Land.“