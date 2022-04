Der Freundeskreis des Augsburger Zoos trauert um seinen langjährigen Vorstandsvorsitzenden Herbert Mainka, der völlig überraschend verstorben ist.

„Seit vielen Jahren führte er den Freundeskreis und schaffte es durch unermüdliche Arbeit in dieser Zeit Geldmittel in Höhe von über 5 Millionen Euro zu akquirieren und damit 14 Anlagen im Zoo zu bauen. Darunter ausgesprochen beliebte Anlagen wie die begehbare Katta-Anlage oder das Lechhaus mit Biber und Otter. Man kann durchaus sagen, dass ohne sein Wirken der Zoo Augsburg nicht so aussehen würde, wie er heute aussieht. Seine erfolgreichen Bemühungen um den Freundeskreis sind auch an der Steigerung der Mitgliederzahlen zu erkennen, die von 125 auf einen Stand von 1258 Mitgliedern anwuchs. Wir werden Herrn Mainka immer in Erinnerung behalten.“, so der Freundeskreis des Augsburger Zoos.

Der Freundeskreis des Augsburger Zoo e.V. wurde am 13. November 1995 gegründet. Mittlerweile sind es über 1.200 Mitglieder (Stand 30.04.2021), die sich als einziges Satzungsziel vorgenommen haben, den Augsburger Zoo ideell und finanziell zu fördern.

Der Vorstand setzte sich neben dem nun verstorbenen Vorsitzenden Herbert Mainkaseit der letzten Wahl am 23. April 2016 wie folgt zusammen:

Stellvertretender Vorsitzender: Helmut Schuler

Stellvertretender Vorsitzender: Fred Schöllhorn

Schatzmeister: Christian Stephan

Schriftführer: Dr. Wolfgang Klob