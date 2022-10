Meitingen-Herbertshofen – Gestern ging gegen 13.10 Uhr die Mitteilung ein, dass in einem Betrieb an der Industriestraße ein Gefahrstoff ausgetreten ist. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren rückten daraufhin aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mitarbeiter in seiner Mittagspause Chili con Carne zubereitete.

Um etwas Würze in das Gericht zu bringen, benutzte er das „schärfste Chili-Pulver der Welt“. Unglücklicherweise verschüttete er das Pulver. Beim Aufsagen mit dem Staubsauger konnte der Mann nicht ahnen, dass der Staubsaugerbeutel ein Loch hatte. Somit verteilte sich das scharfe Pulver im gesamten Gang, was bei seinen Mitarbeitern zu kurzzeitigen Reizungen führte. Durch Lüften konnte das Problem gelöst werden. Verletzt wurde niemand.