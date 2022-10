Geöffnete Ladengeschäfte und Verkaufsbuden säumen beim Günzburger Herbstmarkt am Sonntag, 9. Oktober, die Straßen und Plätze in der historischen Altstadt in Günzburg. Die Standbetreiber bieten zwischen 10 und 18 Uhr ihre Waren an. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Ein reichhaltiges Warenangebot empfängt den Besucher: Uhren, Schmuck, Accessoires,

Taschen, Lederwaren, und Spielwaren ebenso wie Haushaltswaren, Staubsaugerzubehör,

Pflanzen, Gewürze oder Lebensmittel. Hier kann jeder fündig werden, der nützliche Helfer

für Haus und Garten sucht.

Durch ein vielfältiges Imbiss- und Süßwarenangebot rund um den Bgm.-Landmann-Platz

wird der Marktbesuch auch kulinarisch zur willkommenen Abwechslung.

Doch nicht nur das große Angebot des Marktes macht ihn besonders: „Die Kombination von

Marktständen und geöffneten Ladengeschäften, gepaart mit dem besonderen Flair der

historischen Gebäude und Plätze, macht den Günzburger Jahrmarkt aus“, schwärmt

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Durch die großflächige Verteilung der Marktstände ergeben sich für die Anwohner

allerdings eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten. Der Anwohnerverkehr nördlich des

Marktplatzes ist über den Kuhberg möglich. Südlich des Marktplatzes ist in der Zeit von

10.00 Uhr bis 19.00 Uhr kein Anwohnerverkehr möglich