Dienstag, Januar 13, 2026
Heroinfund in Bahnhofs-Socke: 41-Jähriger in Cham festgenommen und in U-Haft
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

CHAM, LKR. CHAM. Ein 41-jähriger Mann befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem die Grenzpolizeigruppe Furth im Wald am Bahnhof Cham Heroin und Bargeld sicherstellte.

Drogenfund bei Polizeikontrolle

Am Donnerstag, den 08.01.2026, führten Beamte der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald eine verdachtsunabhängige Kontrolle im Bereich der Bahnhofstraße in Cham durch. Bei der Kontrolle eines 41-jährigen deutschen Mannes entdeckten sie in dessen Socke eine Dose mit braunem Pulver. Der Mann gestand, dass es sich um etwa zwei Gramm Heroin handelte.

Weitere Drogen und Bargeld sichergestellt

Im Anschluss an die Kontrolle und in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei wurden bei dem Tatverdächtigen zusätzliche 28 Gramm Heroin sowie Bargeld in Höhe von circa 2.500 Euro gefunden. Der Verdacht besteht, dass das Bargeld aus Eigentumsdelikten stammen könnte, wozu die Ermittlungen weitergeführt werden.

Festnahme und Untersuchungshaft

Nach seiner Festnahme wurde der 41-Jährige am 09.01.2026 einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgestellt. Der Richter erließ einen Haftbefehl, und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Regensburg.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel