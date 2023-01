Der Bundesligist Hertha BSC hat nach der 0:2-Heimpleite gegen Stadtrivalen Union Berlin seinen Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic gefeuert. „Fredi Bobic ist ab sofort nicht mehr Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC“, teilte der Verein am Samstagabend mit.

Das Präsidium habe gemeinsam mit dem Aufsichtsrat des Hertha BSC e. V. einstimmig entschieden, Bobic „mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden“. Am Sonntagmittag will Hertha weitere Details mitteilen. Bobic war sei Juni 2021 Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC, wo er selbst von 2003 bis 2005 gespielt hatte. In der Bundesliga-Tabelle steht die Alte Dame nach dem 18. Spieltag auf dem 17. und damit vorletzten Tabellenplatz.

Foto: Fans von Hertha BSC, über dts Nachrichtenagentur