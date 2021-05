Hervorragende Pünktlichkeitswerte | BRB schneidet besonders gut ab

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat heute die Pünktlichkeits- und Zugausfallquoten des Jahres 2020 veröffentlicht. Die BRB hat mit ihren beiden Netzen Ostallgäu-Lechfeld und Ammersee-Altmühltal besonders gut abgeschnitten.

Geschäftsführers Fabian Amini:„Mit der überdurchschnittlich guten Pünktlichkeit unserer beiden Netze Ostallgäu-Lechfeld und Ammersee-Altmühltal im bayernweiten Vergleich sind wir äußerst zufrieden. 97,2 Prozent Pünktlichkeit bedeuten für das Netz Ostallgäu-Lechfeld Platz 6 und bei der Quote der Zugausfälle erreichen wir mit diesem Netz sogar den bayernweit besten Wert mit nur zwei Prozent Zugausfällen. In der Zugausfallquote spielen natürlich auch Einflüsse eine Rolle, die nicht den Verkehrsunternehmen angelastet werden können, wie zum Beispiel Notfalleinsätze oder extreme Wetterereignisse, doch trotz alledem ist unser Wert hervorragend, denn bayernweit liegt er bei sechs Prozent. Mit unserem Netz Ammersee-Altmühltal können wir ebenso sehr zufrieden sein. Mit 96,4 Prozent Pünktlichkeit und einer Zugausfallquote von 3,6 Prozent bieten wir unseren Fahrgästen auch auf dieser Strecke eine überdurchschnittlich gute Leistung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Mitarbeitenden, denn es ist ihr Verdienst, dass wir diese hervorragenden Werte erreichen konnten. Das Zusammenspiel unserer Fahrpersonale, Mitarbeitenden in der Werkstatt und an allen weiteren Schaltstellen in der BRB wirkt sich am Ende positiv auf unser Gesamtergebnis aus.“