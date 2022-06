Hessen: Zwei Tote bei Schießerei in Supermarkt

Im hessischen Schwalmstadt sind am Dienstag zwei Menschen bei einer Schießerei in einem Supermarkt getötet worden. Das teilte die Polizei Nordhessen mit. „Hinweise auf Gefahren für die Bevölkerung oder Unbeteiligte liegen derzeit nicht vor“, hieß es in der Erklärung.

Absperrung der Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Der Bereich um den Discounter sei weiträumig abgesperrt. Um kurz nach 13 Uhr sei es zu den Schüssen im Stadtteil Treysa gekommen, zwei Personen seien „im Markt leblos aufgefunden“ worden, wie es weiter hieß. Die Hintergründe der Tat sind nach Polizeiangaben zunächst nicht bekannt.