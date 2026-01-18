Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Hessens Ministerpräsident für höhere Wochenarbeitszeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich für eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit ausgesprochen und Respekt für Diskussionen in Griechenland über eine Sechs-Tage-Woche gezollt.

Boris Rhein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir müssen uns in Deutschland daran gewöhnen, wieder mehr zu arbeiten”, sagte Rhein dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Das ist auch nichts Schlechtes, sondern kann sehr erfüllend sein.”

Er verwies auf einen Aufschwung der Wirtschaft in Griechenland nach dessen Finanzkrise. “Dort diskutieren sie inzwischen darüber, ob sie auch an einem Samstag arbeiten und eine Sechs-Tage-Woche machen sollten. In Deutschland dagegen debattieren wir über eine Vier-Tage-Woche”, beklagte der CDU-Politiker. Mit weniger Arbeit werde Deutschland aber “unseren Wohlstand” nicht halten können. “Ich plädiere jedenfalls für mehr Arbeit.”

Rhein sagte: “Wir brauchen einen neuen Respekt vor Leistung mit dem klaren Grundsatz: Wer etwas leistet, hat von Staat und Gesellschaft mehr zu erwarten als jemand, der weniger leistet.”

